استقبل مطار الغردقة الدولي، صباح اليوم، أولى رحلات الخطوط الجوية لشركة Level Airlines السويسرية، القادمة من فيينا، وعلى متنها 210 ركاب.

استقبل السائحين الوافدين اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، برفقة اللواء طيار محمد كامل مدير المطار، وعدد من القيادات الأمنية والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة، والعلاقات العامة بمطار الغردقة، التب وزعت هدايا تذكارية وباقات الورود على السائحين، ترحيبا بهم على أرض الغردقة الرائعة.

ورحب المحافظ بالسائحين، متمنيا لهم إقامة ممتعة على أرض الغردقة الساحرة، مؤكدا أهمية هذا الحدث السياحي الذي سيكون له دور كبير في زيادة أعداد السائحين السويسريين بالمحافظة الساحلية، مضيفا أن افتتاح خط مباشر من فيينا للغردقة يساعد فى جذب السائحين لتوفير الوقت والمال لقضاء إجازاتهم بالغردقة.

وأفاد أحد مسؤولي شركة Level Airlines، بأنه سيجرى تشغيل رحلة أسبوعيا من فيينا إلى الغردقة، على أن تزيد تدريجيا لتصبح رحلة يوميا بداية من سبتمبر المقبل.

كان محافظ البحر الأحمر ترأس وفدا من أعضاء جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر لعدة مدن أوربية بهدف إقامة معارض؛ لتنشيط ودعم السياحة وفتح أسواق سياحية جديد؛ لتحقيق أعلى نتائج بزيادة أعداد السائحين للمحافظة وفتح خطوط طيران جديدة بها.