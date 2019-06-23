قررت محكمة النقض حجز طعن هشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق، المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات في القضية المتهم فيها بتلقي رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته للحكم بجلسة 10 نوفمبر المقبل.

ويطالب المحافظ السابق محكمة النقض بقبول طعنه وإلغاء حكم إدانته الصادر من محكمة الجنايات وفقا لمذكرة قانونية أودعها دفاعه تضمنت أوجه الطعن على حكم الإدانة.

كانت محكمة الجنايات عاقبت "عبدالباسط" بالسجن 10 سنوات مع تغريمه 15 مليون جنيه بموجب اتهامات تتعلق بتلقيه رِشا مالية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته قبل أن يطعن الحكم أمام محكمة النقض.