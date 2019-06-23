غادر مطار القاهرة الدولي قبل قليل، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، متجها إلى ألمانيا، على رأس وفد يضم عددا من وزراء الحكومة، للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والعشرين من المنتدى العربي الألماني.

وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة، إنّ مدبولي يرافقه عددا من وزراء الحكومة، غادروا على متن طائرة خاصة من القاهرة، وتم إنهاء إجراءاتهم عبر الاستراحة الحكومية في المطار.

ويترأس مدبولي وفدا من الجمعية المصرية لشباب الأعمال، يضم 10 أعضاء بأعمال الدورة الثانية وعشرين من المنتدى العربي الألماني، وتضم البعثة المصرية 130 عضوا، وعددا من وزراء المجموعة الاقتصادية.

ويتناول المنتدى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي العربي الألماني المشترك في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل والخدمات المالية، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالتحول الصناعي والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة، وكيفية تعزيز جهود التنمية الصناعية ودور المناطق الحرة في دعم هذا القطاع، إضافة إلى استعراض سبل التعاون في مشروعات البنية التحتية والإسكان، فضلا عن تبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات الخاصة بتمكين رواد ورائدات الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في هذا الصدد.