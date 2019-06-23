تنافس مجلة "موطني" على الفوز بأحد المراكز المتقدمة، ضمن عدد من مشروعات تحرج طلاب كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، المنتظر مناقشتها الثلاثاء المقبل بحضور أساتذة في الجامعة وصحفيين.

المجلة السياسية التي منحها محرروها شعار "لسان حال العرب"، حملت افتتاحيها تعريفا وافيا بها عبر كلمات انتقاها فريق العمل بعناية فائقة: "نؤكد اعتناقنا العروبة، وتمسكنا بعروة الموضوعية الوثقى، والتفافنا حول شعوب أمتنا العربية بما يحفظ كرامة الوطن والمهنة صاحبة الجلالة. في استهلال مسيرتنا نغوص في ميدان السياسة، وهوية التراث، ووجهات السياحة، ودار الثقافة، ورؤى الاقتصاد، وهموم المجتمع، ومجد الشهداء، وإبداعات الشباب".

وتغوص "موطني" في قلب الوطن العربي بموضوعات شديدة الجاذبية، تم إعدادها بحرفية شديدة، عن الأوضاع السياسية في الجزائر والسودان بعد حراك شعبي ضخم في الفترة الأخيرة، وتنقب في جذور الصراع على الأراضي الليبية عقب رحيل العقيد معمر القذافي، وتفتح ملف التطبيع الشعبي العربي مع العدو الإسرائيلي، ثم ترتحل لتجمع ما انفرط من عقد الأمة في فنون الزي، والفخار، والرقص، والخط العربي، والأكلات الشعبية.

"موطني" التي أشرفت على تحريرها الدكتورة أمل منير، جاءت نتاج جهد خالد عبدالسلام، وأحمد متولي، وخالد حسين، ودينا رأفت، وسارة إبراهيم، ومحمد عبدالناصر المنشاوي، ومحمود حسان، برئاسة تحرير الدكتورة إيناس أبويوسف عميد الكلية.