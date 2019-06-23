استقبل الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفد شركة جوجل العالمية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا برئاسة السيد/ لينو كاتاروزي المدير التنفيذي لشركة جوجل العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث تناول اللقاء استعراض الخطط الاستثمارية لشركة جوجل العالمية في مصر وأفريقيا، وبحث سبل التعاون في مجالات الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي.

وخلال اللقاء أكد الدكتور/ عمرو طلعت على أهمية التعاون مع شركة جوجل العالمية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات المتعددة التي عقدتها الوزارة مع شركة جوجل خلال الفترة الماضية لتعزيز استثمارات الشركة في مصر في مجالات مختلفة ومنها بناء القدرات ودعم الابتكار التكنولوجي وريادة الاعمال والذكاء الاصطناعي، مستعرضا حزمة التشريعات التي أعدتها الوزارة خلال الفترة الماضية لتحفيز الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتعزيز الاستثمارات في العقول الشابة من خلال تنفيذ عدد من المبادرات في مجال بناء القدرات، ودعم الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال؛ مستعرضا أهم المشروعات والبرامج التي تنفذها الوزارة لتوفير البيئة الحاضنة للابتكار وتوفير الكوار المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تحقيق الربط بين احتياجات الصناعة ومخرجات المنظومة التعليمية لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

ومن جانبه أشاد السيد/ لينو كاتاروزي بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل إعداد أجندة تشريعية تساهم في خلق مناخ محفز للاستثمار، وتنظيم عمل الشركات التي ترغب في الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري؛ والتي شملت اصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واعداد قانون حماية البيانات الشخصية؛ مشيدا بالحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية للاستماع الى أراء الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل صدوره وذلك بمشاركة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ؛ وهو الذي يمثل حافزا لدى الشركة للاستثمار في مصر.

وأضاف السيد/ لينو كاتاروزي قائلا " على مدار أكثر من عقد من الزمن، قدمت جوجل خدمات للمستخدمين والشركات في مصر عبر منتجاتها، وخدماتها والتدريب على المهارات الرقمية، كما تحاورنا بشكل ناجح ومنتظم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وخلال الشهور المقبلة سنبدأ في تعيين فريق عمل لجوجل يعمل في مكتبنا بالقاهرة ونحن نتطلع للعمل بشكل أكثر قربا مع مستخدمينا وإطلاق المزيد من المبادرات في مصر ".

حضر اللقاء المهندسة/ هالة الجوهري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والدكتورة/ نجوى الشناوي رئيس الإدارة المركزية للمعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ محمد الجوسقي المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة، والسيد/ مارتن روزيك مدير السياسات العامة للشرق الأوسط بشركة جوجل، والسيد/ سليم ايدى مدير السياسات والعلاقات العامة والحكومية بالشرق الأوسط وشمال افريقيا بالشركة.