اتهم وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، اليوم، هولندا والاتحاد الأوروبي بعدم الاكتراث بمصير 42 مهاجرا عالقين في المياه الإقليمية الإيطالية منذ 11 شهرا على متن سفينة إنقاذ هولندية.

وقال سالفيني زعيم حزب الرابطة "يمين متشدد"، والرجل القوي في الحكومة الإيطالية، في بيان اليوم: "كتبت شخصيا لزميلي الهولندي أنا مذهول لعدم اكتراثهم بسفينة تحمل علمهم وتطوف في عرض البحر منذ 11 يوما".

وأضاف سالفيني، الذي منع دخول سفن الإنقاذ الإنسانية إلى الموانئ الايطالية: "نعتبر الحكومة الهولندية والاتحاد الأوروبي الغائب والبعيد دائما، مسؤولين عن كل ما يمكن أن يصيب الرجال والنساء الموجودين على متن سي ووتش 3".

وأنقذت سفية "سي ووتش 3" الإنسانية في 12 يونيو الماضي، 53 مهاجرا من قارب مطاطي في بحر ليبيا، ورفض قبطان السفينة، التي تحمل علم هولندا لكن تستأجرها منظمة ألمانية غير حكومية، إعادة المهاجرين إلى ليبيا التي لا تعدّ مكانا آمنا، وتوجه بهم نحو السواحل الإيطالية، وسمح لـ10 مهاجرين ممن كانوا على متن السفينة، بينهم امرأة حامل، بالنزول قبل 8 أيام في لامبيدوسا، كما وسمح لرجل مريض، أمس، بالنزول في هذه الجزيرة الإيطالية، لكن المهاجرين الـ42 المتبقين على السفينة لا يمكنهم الدخول إلى الأراضي الإيطالية حيث يواجهون خطر التوقيف.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة المالطية، اليوم، أن بحريتها أنقذت 37 مهاجرا كانوا يواجهون صعوبات في البحر المتوسط، ومن المقرر نقلهم إلى الجزيرة خلال اليوم.