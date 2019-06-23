"إسكان النواب" توصي الإسكان الاجتماعي بتقديم تقرير بالمشروعات المنفذة

أكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة أوصت في اجتماعها اليوم، صندوق الإسكان الاجتماعي بتقديم تقرير مفصل للجنة الإسكان بالبرلمان، بحصر عدد مشروعات الإسكان الاجتماعي التي جرى تنفيذها مرفق به جدول زمني يوضح مواعيد التسليم.

وأكد والي أن ذلك جاء، خلال مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بتأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي، نظرًا لأن أغلب مشروعات الإسكان بها مشكلات في التسليم، الأمر الذي سينعكس على الصورة المشرفة التي بدأ بها مشروع الإسكان الاجتماعي.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالنواب، أن هناك تباطؤ في الإجراءات والاستعلام وإجراءات تسليم الوحدات لمشروعات الاسكان الاجتماعي، وهو ما يتطلب إعادة تغيير آلية تسليم الوحدات السكنية من خلال ضوابط ميسرة للشباب، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة واهتماماتها بالشباب.