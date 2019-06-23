أقام الدكتور سمير صبري المحامي دعوى مستعجلة لمنع دخول المطربة اللبنانية ميريام فارس الأراضي المصرية عقب تصريحاتها في المؤتمر الصحفي بمهرجان موازين في المغرب، والتي قالت فيها إنها صارت "ثقيلة" على مصر، وأن متطلباتها صارت أكبر من أن يتحملها منظمي الحفلات، وهو ما يعتبر إساءة غير مقبولة لمصر وشعبها وزيادة أجر ميريام فارس ليس مبررا لتقول إنها صارت ثقيلة على مصر.

وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت مشاركة العشرات من نجوم الغناء العالميين في حفلات مصرية وأغلبهم تقاضوا أضعاف ما تتقاضاه ميريام، وأجر Yanni في حفلتي الأهرامات تخطي المليون دولار، ومعظم نجوم الصف الأول في لبنان أقاموا حفلات في مصر مثل إليسا ونانسي وراغب وحتى العظيمة ماجدة الرومي وقائمة طويلة، والكل يعلم أنهم يتقاضون أجورا كبيرة تفوقها بكثير.