مقتل 8 أشخاص إثر انفجار أنبوب نفط في نيجيريا

قتل 8 أشخاص على الاقل في انفجار أنبوب نفط في جنوب شرق نيجيريا، حسبما أفادت الشرطة، اليوم، ومسؤول محلي لم يستبعدا ارتفاع الحصيلة.

وقال المسؤول السياسي المحلي جيرالد اوفورجي: "زرت المكان حال إبلاغي بالحادث، وأحصينا ما لا يقل عن ثمانية جثث متفحمة، لكن اظن أنه قد يكون هناك ضحايا أكثر".

وتابع المصدر بأنه بحسب التحقيقات الأولية فإن أنبوب النفط "يتبع شركة خط أنابيب تسويق المنتجات وكانت تجري عليه أشغال صيانة عندما وقع الانفجار"، وقال نامدي أومونو المتحدث باسم شرطة ولاية ريفرز: "وقع الحادث السبت في منطقة كوم كوم في أويجبو حين كان فريق مهندسين يقوم بأعمال صيانة على خط الأنابيب".