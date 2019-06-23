"تنظيم الاتصالات": تقرير شهري عن خدمات شركات المحمول من أغسطس المقبل

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، بشأن سوء خدمة شركات المحمول الأربعة بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور ممثلو عن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات.

وقال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن شبكات المحمول ضعيفة على مستوى محافظات مصر وليس بورسعيد فقط، وهو ما يتطلب تحرك سريع وعاجل من جهاز تنظيم الاتصالات باعتباره الضمانة الأولى لحصول المواطنين على حقوقهم.

وطالب "وهدان"، في كلمة له بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضرورة تقوية الشبكات في الطرق الجديدة، مثل محور 30 يونيو، وهو ما يستوجب تقديم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطة واضحة للبرلمان بشأن رفع كفاءة شبكات المحمول في الطرق الجديدة باعتبارها شريان مهم لربط محافظات مصر ببعضها.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد الفتاح مستشار الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات، إنه بداية من أغسطس المقبل، سيصدر "القومي لتنظيم الاتصالات" تقرير شهري حول جودة الخدمات التي تقدمها شركات المحمول، وسيتم إعلانها للجمهور.

وأشار إلى أن هذه التقارير سيتم بناء عليها محاسبة الشركات على جودة الخدمة المٌقدمة، مع وضع في الاعتبار العوامل الخارجة عن إرادة الشركة كالأمطار على سبيل المثال.

وأضاف "عبد الفتاح"، في كلمة له بلجنة الاتصالات اليوم الأحد، أن مصر لديها بنية تحتية قوية في مجال الاتصالات، وهو ما سيساعد الحكومة على التحول للمجتمع الرقمي في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا ما يتم تنفيذه بالفعل، بدليل حجم المجهود الذي ظهر ببطولة الأمم الإفريقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.