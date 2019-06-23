أعادت الفنانة ديانا حداد، تقديم أغنية "سيوف العز" بصوتها، بتسجيل وتوزيع جديدين، وهي الأغنية الوطنية التي سُجّلت منذ 4 عقود، من كلمات الشاعر بدر بن عبدالمحسن وألحان الفنان محمد عبده، والذي كان لحنها عام 1975، مؤكدة من خلالها حبها للمملكة العربية السعودية وشعبها وقيادتها الحكيمة.

وأعربت ديانا حداد، في بيانٍ لها، عن فخرها وإعتزازها بالمملكة وشعبها وقيادتها التي صنعت مجداً مختلفاً للسعودية.

وأعدت ديانا، "مونتاج" خاص مصوّر بشكل فيديو للأغنية؛ استخدم فيه صور وفيديوهات متنوعة من مدن ومناطق السعودية، وطرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" العالمي، وقدمت بها شكر خاص لفنان العرب محمد عبده.

وتعمل ديانا بالتعاون مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات على تجهيز وطرح عمل منفرد جديد ستختاره من بين مجموعة من الأغنيات التي تسجلها مؤخراً، وسيجرى طرحها بعد الانتهاء من "المكس" النهائي و"المونتاج".