قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات رئيس جامعة القاهرة التي أعلنها على خشبة مسرح حفل الفنان محمد حماقي، الذي أقامته الجامعة في 16 أبريل الماضي، لجلسة 4 سبتمبر المقبل.

وأشارت الدعوى إلى أن تلك القرارات تضمنت إعفاء كل طلاب المدن الجامعية من المصاريف خلال شهر رمضان، ومنح 5% لكل طالب في البكالوريوس والليسانس لم تسعفه درجات الرأفة في التخرج، قائلاً خلال الحفل: "إحنا هنخرجك وخللي الـ5% على جامعة القاهرة".

كما تضمنت القرارات إعفاء كل طالب لن يسدد المصاريف الجامعية، بالإضافة إلى منح طلاب الجامعة إجازة من 25 إبريل وحتى 29، مستكملا خلال الحفل: "مينفعش نيجي بينهم".

وأكدت الدعوى أن القرارات الصادرة تمثل إهدار لكافة القيم والأعراف الجامعية، وأصدرت بالمخالفة للقانون، لأنه غير مُختص بإصدارها، وتفتقد لأبسط قواعد العدالة، وتخِل بمبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب كافة الجامعات المصرية الأخرى، وذلك على حسب ما ورد بالدعوى.