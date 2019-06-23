التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، بمسؤولي برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني "TVET EGYPT"، برئاسة الدكتورة شروق زيدان، المدير التنفيذي للبرنامج بالقاهرة، لبحث التعاون بين المحافظة ومسؤولي البرنامج في مجال دعم التعليم الفني وتدريب الطلاب وشباب الخريجين.

وقال الغضبان، خلال اللقاء، إن المحافظة تولي كبيرا بالتعليم الفني وتقدم كل وسائل الدعم له بعدما حققت تجربة تدريب طلاب التعليم الفني داخل المصانع نجاحا كبيرا.

وأوضح أن تدريب وتأهيل طلاب التعليم الفني يكتسب أهمية كبرى لاسيما مع حجم المشروعات الصناعية العملاقة واللوجستية، التي تشهدها المحافظة، الأمر الذي يتطلب تاهيل الطلاب وشباب الخريجين للالتحاق بسوق العمل.

وطالب المحافظ يسرعة البدء في تنفيذ برنامج تأهيل وتدريب الطلاب وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة، التي تساعدهم في العمل بجميع المشروعات التي تتم على أرض المحافظة.

وكلف المحافظ مديرية التربية والتعليم والقوى العاملة وجمعية المستثمرين، بالتنسيق مع مسؤولي البرنامج، للبدء في تنفيذ خطة دعم التعليم الفني لتتوافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.

وأشاد محافظ بورسعيد بمبادرة "اشتغل فني"، التي سيطلقها برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، خلال الفترة القادمة ببورسعيد، والتي تستهدف شباب التعليم الفني في كل القطاعات وتوظيف الشباب في القطاع الخاص واستغلال جميع الفرص المتاحة بمشروعات المحافظة في جنوبها وغربها وشرقها.

وأشار إلى أن المبادرة تسعى إلى تشجيع الشباب على العمل والإنتاج خاصة لشباب التعليم الفني عن طريق تنمية مهارتهم الشخصية والعملية وتأهيلهم، على أعلى مستوي ووضعهم علي الطريق الصحيح وإشعارهم بالثقة في قدرتهم الفنية وإدراكهم لأهمية دورهم في دعم الاقتصاد المصري.