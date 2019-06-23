كامل أبوعلي يناشد العاملين بالسياحة بإبراز نجاح حفل افتتاح الأمم الأفريقية

ناشد كامل أبوعلي، رئيس لجنة الأنشطة السياحية باللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية، المقامة بمصر، العاملين بقطاع السياحة، بإبراز ما كتب عن مصر في الصحف العالمية والإقليمية عن نجاح حفل افتتاح البطولة.

وطالب "أبوعلي"، العاملين في المجال السياحى بنشر وعرض فيديو حفل الافتتاح المبهرعلى صفحات السوشيال ميديا الخاصة بالمنتجعات، "للوصول لأكبر عدد من المتابعين للسياحة المصرية ودعم الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر وقدرتنا على استضافة الأحداث العالمية الرياضية".

وأبهرت مصر العالم، خلال حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية، الذي أقيم على استاد القاهرة، وكان أكثر من رائع، ونال إشادة وإعجاب عشاق الساحرة المستديرة في معظم دول العالم.