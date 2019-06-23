صحة شمال سيناء تحذر من دفع أي مصروفات عند التقديم بمعهد التمريض

حذرت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة في شمال سيناء، اليوم، أولياء الأمور من دفع أي مبالغ مالية عند التقديم لأبنائهم في معهد التمريض.

وقال الدكتور أحمد عبدالفتاح، مدير إدارة التدريب، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه يهيب بأولياء أمور الطلبة المتقدمين بأوراق القبول بمعاهد التمريض بعدم التعامل إلا مع الموظفين المنوط بهم استلام أوراق القبول في المدارس، وأكد عدم وجود أي مصروفات في تقديم أوراق القبول.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة، إنه لن يسمح بأي تجاوزات في اختبارات القبول للطلبة المتقدمين، مشددا على تحويل كل من يخالف ذلك إلى الجهات القانونية لاتخاذ اللازم.

وأشار إلى تكليف أكثر من جهة رقابية، للمتابعة الجيدة لأوراق واختبارات القبول للعام الحالي 2019/ 2020، بمشاركة مديرية التربية والتعليم وديوان عام المحافظة.