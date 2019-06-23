موسى مصطفى موسى: 30 يونيو ردت الاعتبار إلى الدولة وحافظت على الهوية

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، المرشح الرئاسي السابق، أن ثورة ٣٠ يونيو استردت البلاد من خاطفيها، وعادت بالوطن الغالي إلى بر الأمان بعد اختطافه ومحاولة إسقاطه وتقويض ومحاصرة وهدم مؤسساته وإلغاء ذاته الوطنية.

وقال موسى، في بيان، إن الثورة العظيمة أسقطت حكم ميليشيات الإرهاب للبلاد وأطاحت بحكم التنظيم الدولي لجماعه الإخوان الإرهابية ليس لمصر فحسب بل لكل دول المنطقة على السواء، مضيفاً أن الثورة أطاحت بالمخطط الأمريكي المعروف لإدارة الرئيس السابق باراك اوباما "بتمكين الإرهابيين" من حكم مختلف دول المنطقة.

وتابع: الثورة أفشلت سياسة الادارة الأمريكية وقتها وما عرف بسياسة "التقارب مع الإرهابيين" كحل سحري غير مكلف للحرب الأمريكية ضد الإرهاب والتي بدأت في العام 2001 كرد فعل على أحداث 11 سبتمبر الشهيرة.

وأكد "موسى" أن ثورة 30 يونيو ردت الاعتبار إلى الدولة الوطنية، دولة الهلال والصليب، التي أرستها ثورة الشعب العظيمة عام 1919، كما حافظت على الهوية الوطنية المصرية الخالدة والممتدة عبر العصور.