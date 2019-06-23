"قطاع الأعمال" تطالب باستثناء أراضي "النيل للكبريت" من حظر التصرف

كشف مصدر بوزارة قطاع الأعمال العام، عن أنَّ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات القطاع العام رفعت طلبًا إلى الوزارة لتقديمه إلى مجلس الوزراء لاستثناء أراضي شركة "النيل للكبريت" بالإسكندرية المملوكة للشركة، من قرار حظر التصرف في الأراضي الواقعة في نطاق محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية.

وأكّد المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، لـ"الوطن"، أنَّ الشركة القابضة تملك مساحة كبيرة من الأراضي التابعة لشركة "النيل للكبريت" في نطاق محور المحمودية، موضحًا أنَّ الشركة بدأت مفاوضات مع عدد من المستثمرين للدخول في شراكات منذ سنتين، كما دخلت في مفاوضات مع بنك الاستثمار القومي باعتباره طرف أساسي نظرًا لمديونيته ومستحقاته على الشركة.

وأضاف المصدر، أنَّ المفاوضات وصلت إلى مراحل حاسمة وقاربت على الانتهاء قبل نهاية العام الماضي؛ حتى صدر قرار بمنع التصرف في الأراضي الواقعة في نطاق محور المحمودية، مشيرًا إلى أنَّ هذا القرار تسبب في وقف المفاوضات وتراجع المستثمرين وبنك الاستثمار القومي عما اُتفق عليه حتى عودة الوضع لما كان عليه قبل قرار حظر التصرف.

يُذكر أنَّ مشروع تطوير محور المحمودية يهدف إلى تطوير مسار الترعة، كمحور مرورى رئيسي للحركة بمحافظة الإسكندرية، والنهوض بالمناطق المحيطة بمسار المشروع، وما يلزمه من منشآت خدمية، لتحقيق أقصى استفادة منه للتيسير على المواطنين. ويبلغ طول مسار محور المحمودية 21.6 كم، وتمت زيادته 2 كم من جهة الشرق لإمكان ربطه مع الطريق الدولي الساحلي، ليصبح طول المسار 23 كم، ويضم من 6 إلى 8 حارات مرورية في كل اتجاه، إضافة إلى تخصيص حارة للأوتوبيسات لخدمة 4 أحياء، هي: "المنتزه أول، وشرق، ووسط، وغرب".