قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا توجد دولة في العالم تستطيع حساب الناتج القومي الإجمالي، بما فيها أقوى الاقتصاديات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، والمخصصة لاستئناف مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019- 2020.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن هناك قراءتين للموازنة في كل دول العالم، واحدة من المعارضة، والأخرى من الأغلبية.

وكان النائب أحمد الطنطاوى، قد عقد مقارنة، خلال جلسة اليوم، بين الأرقام والمؤشرات الواردة في بعض الموازنات، وهى 2009/ 2010، 2013/ 2014.

وقال طنطاوي،: "الحكومة مش معذورة، أيوا احنا مش سويسرا، لكن الأرقام في تراجع، وليست هناك حجة قوية".

وعقَّب رئيس البرلمان،: "نحن لسنا سويسرا، ولو كنا في سويسرا، لكنا أفضل من ذلك".