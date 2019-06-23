ناقشت اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم، عدداً من الملفات الساخنة، أبرزها «الرعاية اللاحقة للسجناء بعد الإفراج عنهم» و«الموازنة الخاصة بمجلس النواب» و«شكاوى المواطنين بسبب توقف معاش تكافل وكرامة»، فيما أعلن رئيس لجنة الصناعة انتهاءه من مشروع قانون جديد لحظر استخدام الأكياس البلاستيك فى مصر.

وبحثت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الرعاية اللاحقة للسجناء وعدم تفعيل الخطاب الصادر من وزارة التضامن الاجتماعى بشأن حصولهم على فرصة عمل تمكنهم من الكسب الحلال والحياة الكريمة، وأوصت اللجنة بتفعيل الرعاية اللاحقة للسجناء بعد الإفراج عنهم.

واقترح اللواء عصام أبوالعز، مدير إدارة شرطة الرعاية اللاحقة، إقامة مشروعات صغيرة لخريجى السجون لتجنب عودتهم للجريمة، خصوصاً فى ظل الإمكانيات المحدودة، قائلاً: «فى ظل ندرة فرص العمل وعزوف أصحاب الأعمال عن تشغيلهم يمكن إنشاء كيانات اقتصادية مهنية تستوعب خريجى السجون بإقامة ورش منتجة وورش حرف ومصانع ملابس وحلوى»، خاصة أن مصنع حلوى السجون مثلاً يحقق دخلاً شهرياً يقدر بنحو ٢ مليون جنيه، بخلاف المواشى ومزارع الفاكهة، وتابع: «يمكن أن يشرف على المشروع ضباط شرطة سابقون لخبرتهم فى التعامل مع خريجى السجون».

وأعلن محمد حسين، مدير الإدارة العامة للأزمات والإغاثة بقطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، خلال اجتماع اللجنة اليوم، استعداد مؤسسة «مصر الخير» وصندوق «تحيا مصر»، للإسهام فى إقامة مشروعات لتشغيل خريجى السجون.

لجنة الصناعة: قانون حظر استخدام الأكياس البلاستيك جاهز.. و"الاقتراحات" توافق على تحويل سلالم محطات المترو العلوية إلى كهربية

وشهد الاجتماع شكوى بعض النواب بسبب توقف معاشات «تكافل وكرامة» لعدد كبير من المواطنين، حيث طالبت اللجنة وزارة التضامن بضرورة التحرك للتعامل مع هذه الشكاوى سريعاً، وهو ما رد عليه اللواء محمد درويش، المستشار السياسى لوزيرة التضامن، بقوله إنه لا يوجد إيقاف لمعاش «تكافل وكرامة»، لكن الوزارة اكتشفت تحايل البعض للحصول على المعاش كلجوء بعض السيدات للطلاق من أجل الحصول عليه ثم بعد ذلك تتزوج زوجها عرفياً، بخلاف أن القومسيون الطبى اكتشف وجود 48% حالة غير مستحقة.

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم، على اقتراح مقدم من النائب رضا البلتاجى بشأن تحويل السلالم العلوية بمحطات مترو الأنفاق إلى كهربائية، وأوصت الحكومة بتدبير التمويل اللازم لتنفيذ ذلك، واقترح مقدم الاقتراح أن تمول الفكرة ذاتياً من حصيلة الإعلانات.

ووافقت اللجنة العامة، برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليوم، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالى 2019/2020، التى تقدر بنحو مليار و590 مليون جنيه، وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات فى ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس فى هذا الشأن.

وأشادت اللجنة، حسب بيانها، بالانضباط المالى لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطته وأعماله، وأكدت اللجنة العامة على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة الالتزام بالتقديرات التى أعدها مكتب المجلس فى كافة أبواب الموازنة التفصيلية، خاصة فيما يتعلق بالباب السادس المتعلق بـ(شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات).

ووافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون مقدم من النائب خالد عبدالعزيز شعبان وأكثر من 60 نائباً، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 187 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى. ووفقاً لمشروع القانون يتم إضافة كل من طائفتى الأرمن الأرثوذوكس والإنجيليين من الإخوة الأقباط إلى الاستثناء فى المساحة والحيازة للأراضى الزراعية والأراضى البور، بحيث يتم تطبيق مبدأ المساواة بين جميع الطوائف القبطية ويكون ذات الحق الذى يحصل عليه الكاثوليك والأرثوذوكس متاحاً للإنجيليين والأرمن الأرثوذوكس.

فى سياق متصل، كشف النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، انتهاءه من مشروع قانون جديد ينظم عملية حظر استخدام الأكياس البلاستيك فى مصر، وأشار، فى بيان اليوم، إلى أن مشروع القانون يهدف فى المقام الأول إلى وقف الأضرار الناتجة عن استخدام الأكياس البلاستيك، سواء للإنسان أو للبيئة، ولفت إلى وجود نحو 150 دولة متقدمة حظرت استخدام هذه الأكياس ووفرت بدائل آمنة للبيئة والمواطنين.