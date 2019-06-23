تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
فن وثقافة
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب و العالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
أحمد موسى: إمام أوغلو سيكون رئيس تركيا القادم.. وأردوغان انتهى
عاجل| وفاة سوري في الهجوم على مطار أبها السعودي
وزيرة الصحة توجه بتطوير مستشفى الطور ودهب في جنوب سيناء
"kids area" للأطفال في الأفراح: "هيصوا وسيبوا عيالكم يتبسطوا"
عاجل| إصابة 8 أشخاص في هجوم على موقف سيارات بمطار أبها السعودي
تضامنا مع ابنه المريض.. أب يرسم وشم "غرز جراحية" على صدره
اختيارات الوطن
1800 جنيه لـ النهائي.. أسعار تذاكر أمم أفريقيا
أجر ميريام فارس ليس الأعلى.. نانسي عجرم وإليسا الأغلى والأكثر شعبية
شروط وأسعار الإقامة المميزة في السعودية
«داليا»: الاستوديو التحليلى للأطفال يغرس قيم الانتماء
«بيت الإطعام».. وجبات مجانية طول السنة
مبادرة لتشجيع مصر بـ«تيشيرت»
الأكثر قراءة
رواد مواقع التواصل ردا على مريام فارس: تقيلة على قلوبنا مش موضوع فلوس
بالصور| السيسي يشكر شباب مصر بعد تنظيفهم استاد القاهرة عقب مباراة زيمبابوي
رامي جمال لميريام فارس: "قومي اقفي وانتي بتتكلمي عن مصر"
عاجل| محاولة انقلابية في إثيوبيا.. ومدبرها قائد بالجيش
"تزوجها في النيابة".. إخلاء سبيل المتهم باغتصاب قاصر في الطالبية
حظك اليوم الأحد 23-6-2019 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي
فتاة افتتاح حفل أمم أفريقيا تكشف لـ"الوطن" الكواليس: أسبوع شاق
صاحب مبادرة تنظيف استاد القاهرة: لم أنسق مع أي جهة رسمية
حظك اليوم الأحد 23-6-2019 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي
عاجل| إصابة رئيس أركان الجيش الإثيوبي في إطلاق نار
عاجل