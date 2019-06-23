عاجل| وفاة سوري في الهجوم على مطار أبها السعودي

توفى مواطن سوري مقيم بالسعودية، متأثرًا بإصابته في الهجوم على موقف سيارات مطار مدينة أبها السعودية، حسبما ذكرت قناة "العربية" منذ قليل.

وأصيب 8 أشخاص في هجوم يُعتقد أنه بطائرة مسيرة في موقف سيارات مطار مدينة أبها السعودية مساء اليوم الأحد.