الإبداع والطموح والتفاؤل أبرز مواصفات مواليد برج الأسد الإيجابية، كما لديه قدرة كبيرة على جذب الآخرين نحوه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات، يعدك بيوم مناسب للتفكير في مشروعات مستقبلية وتخطط لها جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط تبدو اليوم متفائلا والفرصة سانحة لتحقيق تقدم عاطفي.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.