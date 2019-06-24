جاءت من أسوان لتنظيم البطولة.. "سارة" قطعت 850 كيلو من أجل أمم أفريقيا

ستة أشهر قضتها الفتاة بعيدة عن أهلها بحكم دراستها في العاصمة التي تبعد عن محافظتها أسوان في أقصى جنوب مصر أكثر من 850 كيلو مترا، لتمني نفسها بعد انتهاء امتحاناتها بإجازة طويلة مع أسرتها، إلا أن تنظيم مصر لبطولة أمم أفريقيا منعها من الاستمتاع بتلك الإجازة، لأنها قررت التطوع في تنظيم البطولة.

الطالبة الجامعية بكلية التجارة بجامعة "كين" الأمريكية في عين شمس سارة محمود، سارعت إلى التقديم للتطوع في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية، عبر الموقع الإلكتروني للجنة المنظمة لتتلقى اتصالًا هاتفيًا بعد أيام قليلة تدعوها لإجراء مقابلة شخصية في مقر اتحاد كرة القدم المصرية.

"اللي عملت معايا الإنترفيو في اتحاد الكورة أول ما عرفت إني من أسوان اتبسطت جدا وحسيت إنها خلاص هتقبلني" بتلك الكلمات عبرت الفتاة عن الميزة التي حصلت عليها كونها من محافظة أسوان، بعد أن أخبرتها من أجرت معها المقابلة الشخصية أنها من محافظة يتميز أهلها بالود وحسن الضيافة، ودونت شيئًا ما أمامها.

أسئلة كثيرة وجهتها السيدة إلى "سارة" أثناء المقابلة، عن طريقة تعاملهم مع الجمهور والتصرف في الظروف المختلفة مثل أن يفقد أحد الجماهير أعصابه، كما وجهت أسئلة عن معلومات عامة "ركزوا في الإنترفيو على كل حاجة، طريقة الكلام والثقافة والبادي لانجويدج" حيث لم يتخط المقابلة إلا من كان مؤهلًا بالفعل ليكون واجهة للبلاد خلال البطولة.

عقب المقابلة تلقت الفتاة النوبية اتصالًا آخر يخبرها أنها مقبولة في صفوف المتطوعين، لتحضر تدريبا في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لمدة يومين، توسطه لقاء مع كل من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ومحمد فضل رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

قبل الافتتاح بثلاثة أيام، وبالتحديد يوم الثلاثاء الماضي، أجرى المتطوعون البروفة الرئيسية في استاد القاهرة، حيث تم تقسيمهم لمجموعات وعرف كل منهم مكانه، حيث كان علمت "سارة" أنها ستكون في مدرجات الدرجة الثانية يمين، لتتدرب على استقبال الجماهير والتعامل معهم، وهو ما طبقته في يوم الافتتاح واليوم الثاني للبطولة خلال مباراة أوغندا والكونغو الديمقراطية.

من أجل المشاركة في تنظيم البطولة تنازلت الفتاة النوبية عن عدة أشياء وأمور كانت تنتظرها، وقدمت عدة تضحيات "مكنتش سافرت البيت من 6 شهور وأول ما خلصت امتحانات سافرت، مكملتش يومين وجالي التليفون إني اتقبلت رجعت على طول على القاهرة ومقعدتش مع اهلي".

لم تكن الفترة القصيرة التي قضتها مع أهلها آخر تضحيات "سارة" من أجل البطولة "أنا كمان مقضيتش العيد وسط أهلي بسبب التدريب والبروفة" كما أنها بحكم أنها ضمن المجموعة المسؤولة عن التنظيم في استاد القاهرة الذي سيستضيف النهائي 19 يوليو المقبل، ستبدأ دراستها مجددًا خلال تلك الفترة، ولن تتمكن من السفر لمحافظتها لستة أشهر أخرى "كله يهون عشان مصر".