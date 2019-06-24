يستعد الفنان الصاعد عمرو أبو المجد، لطرح أول ألبوم خاص به قريبا بالأسواق، بعد أن انتهى من تسجيل معظم أغنياته.

ومن المقرر صدور الألبوم الجديد بـ8 أغانٍ، من تأليف الشاعر مؤمن راجح والشاعر محمد قاسم، أما الألحان فهي من أعمال أشرف مجدي وإسلام سامي.