فيديو| أدوار صنعت نجومية "يوسف داوود" بعيدا عن الكوميديا

واحد من أشهر فناني الكوميديا في تاريخ الفن المصري الفنان الراحل يوسف داوود، لما قدمه من أعمال فنية تنوعت ما بين السينما والمسرح والمسلسلات التليفزيونية.

وكان حقق يوسف داوود شهرة كبيرة لما تميز به من خفة ظل وأداء مميز في تجسيد أدواره التي تنوعت بين الكوميديا والأدوار الجادة جعلته يقدم أعمالا فنية مع كبار المخرجين ونجوم السينما لتصل على مدار تاريخه الفني ما يقارب من 250 عملا فنيا.

وبالرغم من شهرته ونجاحه في تقديم الفن الكوميدي بشكل مختلف، إلا أن موهبته الحقيقية استطاعت أن تقدم أدوارا جادة ظلت عالقة بعقول وقلوب الجمهور العربي حتى اليوم، وفي ذكرى وفاته تستعرض "الوطن" أبرز الأدوار الجادة التي قدمها الفنان يوسف داوود خلال مسيرته الفنية.

النمر والأنثى - 1987

قدم الفنان يوسف داوود أمام الزعيم عادل إمام شخصية لواء شرطة بإدارة مكافحة المخدرات خلال أحداث فيلم "النمر والأنثى" من إخراج سمير سيف، وتميز يوسف داوود بتقديم الشخصية بشكل جاد أقنعت المشاهدين بدوره، وبالأخص المشاهد التي جمعته بالفنان عادل إمام.

الظالم والمظلوم - 1989

أمام الفنان نور الشريف ومن إخراج حسام الدين مصطفى قدم الفنان يوسف داوود شخصية رجل أعمال فاسد يدعى سالم، خلال أحداث الفيلم، وتميز أداء يوسف داوود بتقديم الشخصية بشكل بسيط عن رجل فاسد يسعى وراء شهواته، ويسرد الفيلم قصة شاب يعمل في ميناء الإسكندرية ويتميز بشهامته ويحب الفتاة بدور ويتزوجها، فيراها رجل الأعمال الذي جسد شخصيته يوسف داوود فيؤسره جمالها وتتحرك شهوته نحوها، ويساعده في الوصول إليها بعض مساعديه وتستمر أحداث الفيلم.

حلم الجنوبي - 1997

خلال أحداث المسلسل التليفزيوني "حلم الجنوبي" الذي يسرد قصة اكتشاف مدرس تاريخ مصري لمكان مقبرة الإسكندر الأكبر بمدينة الإسكندرية في مصر، وجسد الفنان يوسف داوود شخصية "فانوس أفندي" ناظر المدرسة التي يعمل بها الشاب "نصر" والذي جسد شخصيته الفنان صلاح السعدني، وتميز يوسف داوود في تقديم شخصية ناظر المدرسة الذي يتبع الروتين وشخصيته تتسم بالطمع والجشع.

ليلة سقوط بغداد - 2005

في تجربة سينمائية مختلفة قدم المخرج محمد أمين فيلم "ليلة سقوط بغداد" والذي كان يسرد قصة ناظر مدرسة ثانوية يدعى "شاكر"، يقع في وسواس دائم يسيطرعلى حياته اليومية، بسبب الاحتلال اﻷمريكي للعراق، وبشكل مفاجئ تأتيه فكرة غريبة وهي رعاية أحد العلماء الشباب من تلاميذه السابقين ليخترع له سلاحًا يدافع به عن نفسه في أي لحظة مشؤومة قد يقابلها الوطن في المستقبل، وجسد الفنان يوسف داوود في الفيلم شخصية لواء متقاعد.

عمارة يعقوبيان - 2006

في أولى تجارب المخرج مروان حامد، تعاون عدد كبير من نجوم السينما الكبار والشباب في فيلم "عمارة يعقوبيان" وكان من ضمنهم الفنان يوسف داوود الذي قدم خلال أحداث الفيلم شخصية المحامي "فكري عبد الشهيد" وهو محامي كبير يتولى قضية "زكي الدسوقي" الذي جسد شخصيته عادل إمام ضد شقيقته "دولت الدسوقي" في صراعهم على شقة ميراث لهما في عمارة يعقوبيان.