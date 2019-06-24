اجتمع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع إحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال جمع ونظافة وتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة، لمناقشة العرض الفني والمالي الذي تقدمت به الشركة للمشاركة في الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة بمحافظة القليوبية، من أجل الإسراع بوضع المنظومة الجديدة للنظافة حيز التنفيذ.

وقال شعراوي، إن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لدعم البنية الأساسية اللازمة لتفعيل المنظومة، موضحاً أنه تم تخصيص 400 مليون جنيه لإصلاح المعدات، وضمان عدم تعطلها ورفع كفاءة المنظومة.

واستمع شعراوي، خلال الاجتماع، إلى شرح تفصيلي لمقترح تشغيل إدارة المخلفات الصلبة في مدن ومراكز محافظة القليوبية، التي تبلغ حوالي 4 آلاف طن مخلفات في اليوم، وتتضمن مراحل الجمع وعمليات الفرز والنقل إلى المحطات الوسيطة ومعالجة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن للمخلفات.

وأكد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لموضوع منظومة النظافة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة، ورفع معدلات نظافة الشوارع، خاصة الأماكن الأكثر تكدساً بالسكان حتي يشعر المواطنون بالتحسن الملحوظ في تنفيذ المنظومة.

وأشار إلى دعم الوزارة لمشاركة القطاع الخاص وتشجيع الشباب على المشاركة والمبادرات المجتمعية في هذا الشأن، مؤكدا ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية والصحية لمنظومة العمل مع تدريب جميع الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، وإدماج القطاع غير الرسمي في المنظومة والاستفادة من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال النظافة.

ولفت الوزير إلى تقديم الوزارة الدعم الكامل لجميع المحافظات للارتقاء بمنظومة النظافة، وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع جميع الشركاء لإحداث نقلة حضارية في الشارع المصري خلال فترة قصيرة، مشيرا إلى ضرورة الدراسة العلمية لكل خطوات المنظومة والاستفادة من كافة الخبرات في هذا المجال.