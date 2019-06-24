أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، ضرورة تكاتف الجهود وتنسيق العمل بين مختلف الأقسام الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعية، لتعظيم الاستفادة مما يملكه القطاع الطبي بالجامعة من إمكانيات طبية متقدمة، لتحقيق خدمة أفضل، لافتا لسعي إدارة الجامعة على ترسيخ الاستراتيجية المركزية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة مما تملكه من معامل ووحدات طبية على نحو كيفي فائق الجودة والحداثة، لتقديم خدمة كمية أوسع في خدمة عدد أكبر من المرضى.

جاء ذلك خلال ترأس الجمال لاجتماع مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، وذلك بحضور الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور سعد زكي مدير المستشفى الجامعى الرئيسي، والدكتورة أمانى عمر وكيلة كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها الخولى وكيلة كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على عبدالعليم رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والطبية بمستشفيات أسيوط الجامعية، ومديري إدارات مستشفيات أسيوط الجامعية المتخصصة ورؤساء الأقسام.

وأوضح أنه تضمن مناقشة بعض الموضوعات الإدارية والطبية المدرجة على جدول أعماله، المتعلقة بمتابعة حسن سير الخدمة الطبية المقدمة داخل مستشفيات أسيوط الجامعية والاطمئنان على انتظامها، مشيراً إلى حرصه خلال ترأسه للاجتماعات الدورية لمجلس إدارة المستشفيات الجامعية على تذليل العقبات والمشكلات التى تطرأ أحياناً على منظومة العمل داخل القطاع الطبي والتصدي لها على نحو يضمن عدم تأثيرها على مستوى الخدمات الطبية المقدمة، إلى جانب متابعة الكميات المتوفرة من مخزون الأدوية والمحاليل داخل مختلف الأقسام الطبية بصفة عامة وأقسام الاستقبال والطوارئ بصفة خاصة، وذلك فى ظل الأعداد الكبيرة من المترددين عليها ممن فى حاجة إلى أعلى مستوى من الخدمة الطبية وفى أسرع وقت إنقاذاً لحياتهم وحفاظاً على سلامتهم.

وأشار إلى متابعته بشكل مباشر للعمل الجاري لتجهيز مستشفى الإصابات والطوارئ الجديد، المقرر أن تقدم خدمة طبية متميزة هي الأكبر فى حجمها ونوعها على مستوى الجمهورية، التي يمثل الانتهاء من تجهيزها أولوية قصوى فى الوقت الراهن في ظل ما تقدمه المستشفى من خدمة هائلة فى وحدة الإصابات لعلاج الحالات الحرجة والمعقدة.