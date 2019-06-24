أعلن المدير العام لشركة "المروحيات الروسية"، أندريه بوجينسكي، أن الشركة تخطط لتصنيع 200 طائرة مروحية خلال عام 2019، سيتم تصدير 60 طائرة منها.

وقال بوجينسكي، لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "كان من المخطط أن تقوم الشركة بتصنيع 250 مروحية خلال عام 2019، إلا أنه تم تخفيض العدد إلى 200 طائرة بسبب أن خدمة الإسعاف الطائر قلصت خطتها لشراء المروحيات إلى النصف تقريبا، ما أثر على إجمالي مبيعات الطائرات في مجال الاستخدام المدني".

وتابع: "بخصوص إمدادات التقنيات العسكرية - للسوق المحلية وللخارجية، فقد تم تسديد ثمن جميع العقود، ونحن نخطط لتنفيذها".