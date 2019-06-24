أعلن البنك العربي - مصر، عن إطلاق برنامجة التدريب الصيفي لعام 2019، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية، حيث يسعى البنك إلى تدريب الشباب على معالجة مشاريع جديدة وتنمية ريادة الأعمال.

شروط التقديم

- طلاب السنة الثالثة والرابعة الحاصلين على الحد الأدنى من المعدل التراكمي على تقدير "جيد"، مع تخصصات الهندسة (الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، الهندسة الميكانيكية والكهربائية).

- يفضل أن يتمتع المتدربون بمهارات عالية في الكمبيوتر (Word وPowerPoint وExcel).

- إجادة مهارات التواصل الكتابي والشفوي باللغة الإنجليزية.

ويمكنك التقديم الإلكتروني على التدريب من هنـــــا.