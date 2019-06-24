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بسبب ثغرة قانونية.. شركات أمريكية تستأنف نشاطها مع هواوي

بسبب ثغرة قانونية.. شركات أمريكية تستأنف نشاطها مع هواوي

تأجيل محاكمة محام بتهمة قتل والده ودفن جثته في الصحراء

تأجيل محاكمة محام بتهمة قتل والده ودفن جثته في الصحراء

محافظ الجيزة: مواجهة حازمة لمظاهر العنف مع الجمال بسوق برقاش

محافظ الجيزة: مواجهة حازمة لمظاهر العنف مع الجمال بسوق برقاش

وزير الإسكان يتفقد اللمسات الأخيرة لمحور 30 يونيو قبل افتتاحه

وزير الإسكان يتفقد اللمسات الأخيرة لمحور 30 يونيو قبل افتتاحه

طلاب الثانوية بأسيوط: "الكيمياء سهلة.. والجغرافيا أسهل"

طلاب الثانوية بأسيوط: "الكيمياء سهلة.. والجغرافيا أسهل"

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محافظ البحر الأحمر لوفد برلماني: توسعنا في إقامة محطات تحلية المياه

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