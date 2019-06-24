حذر المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، خلال ندوة نظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، العاملين بالجهاز الإداري للدولة من تعاطي المواد المخدرة، قائلا إن "الحساب عسير طبقا للقانون".

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أهمية إقامة مثل هذه الندوات التي تتبناها الدولة من أجل الحد من تعاطي المخدرات والقضاء عليها نهائيا بين العاملين بالجهاز الحكومي للدولة، مشيرا إلى استعداد قطاع الزراعة بالكامل للكشف الطبي وعمل التحاليل اللازمة من أجل اكتشاف الحالات الإيجابية والعمل على علاجها فور.

وتحدث رجب محمود مسؤول صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن أخطار المخدرات ومتعاطيها، محذرا من الإجراءات التي تجرى بصورة عشوائية للكشف عن المتعاطين بالجهاز الإداري للدولة.

وأضاف أن الندوة تستهدف رفع وعي العاملين بالمصالح الحكومية والأماكن الأكثر احتياجا للتوعية بأخطار تعاطي وإدمان المواد المخدرة، كما شرح العديد من مخاطر المخدرات وقال إنها تعطي إيحاء بالوهم الزائف نتيجة تأثيرها المؤقت على الجهاز العصبي سرعان ما يزول وتعود حالة الحزن والكآبة.

وتابع، وبخصوص الترامادول فهو يؤثر على المستقبلات الحسية في الخلايا المخية والمسؤولة عن الشعور بالألم، لذلك فإن الإفراط في استعمال الترامادول يؤدي إلى حالات صرعية وحالات اضطراب عقلي حاد وارتفاع ضغط الدم وتشنجات وصعوبة في التنفس وخمول وعدم القدرة على العمل والتعرق والأرق والكوابيس والقلق والهلاوس وصعوبة التركيز والتقلصات العضلية اللاإرادية وعدوانية وتهيج وفقدان الذاكرة المؤقت.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد الزواوي وكيل الوزارة، ورجب محمود ممثلا عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمهندس محمود هليل وكيل المكتب الفني، المهندسة حنان عويس رئيس قسم التدريب بمديرية الزراعة، و36 متدربا من المديرية وإدارة دمنهور الزراعية والإدارة العامة للتعاون الزراعي بالبحيرة.