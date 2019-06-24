قضت محكمة جنح مدينة نصر بحبس "و"، شقيق فنان شهير في القضية رقم 70936 لسنة 2018 جنح مدينة نصر أول بتهمة النصب والاحتيال على شركه قنوات.

وقال مقدم الدعوى نزيه علي مسعود المستشار القانوني لشركه القنوات الذي اتهم فيها شقيق الفنان عن نفسه وبصفته صاحب شركة لاستيلائها على مبالغ مالية كبيرة لتسليم ألبوم غنائي لشقيقه الفنان وهو ما نفاه شقيقه بأنه لا يملك الألبوم المتعاقد عليه.

وأضاف: "أن شقيق الفنان تقاضى مبالغ مالية لتسليم الألبوم الغنائي وظل يماطل في تسليم الألبوم، وتبين للمحكمة أنه غير مالك أو مرخص له بهذا الألبوم مما دفع المحكمة للحكم بحبسه حضوريا 3 سنوات وكفالة ألف جنيه وتعويض مدني لشركة قنوات قدره 10001 وأتعاب المحاماة".