تنظم الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مركز التوجيه والإرشاد النفسي ببني سويف، سلسلة من الدورات التدريبية على مستوى محافظات الجمهورية للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمشرفين بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

وتستمر هذه الدورة من اليوم 24 يونيو وحتى الأربعاء القادم 26 يونيو بمحافظة الجيزة، على أن يتم تنفيذها في بقية محافظات الجمهورية تباعاً خلال الفترة القادمة.

وقالت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، إن أولى تلك الدورات سوف تبدأ اليوم بمحافظة الجيزة تحت عنوان "الاحتياجات النفسية والمشكلات السلوكية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وطرق التعامل معها"، ويتم تدريب 34 أخصائي ومشرف من 16 مؤسسة من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية بمحافظة الجيزة.

وأكدت "الألفي" أن الهدف من تنظيم هذه الدورات هو رفع كفاءة الأخصائيين والمشرفين داخل تلك المؤسسات، وتقديم الدعم والتأهيل اللازم لهم للتعامل مع المشكلات النفسية والاضطرابات السلوكية التي يتعرض لها الأبناء داخل دور الرعاية، وكيفية مواجهتها والتعامل معها.

ومن المقرر أن يشهد التدريب تعريف المتدربين بالاحتياجات النفسية والمشكلات السلوكية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وطرق التعامل معها، كما سيتم تدريب المشاركين على استراتيجيات التواصل الفعال مع الأبناء داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكيف تكون مربياً فعالا، وما هي سمات المربي الفعال بالإضافة إلى التعرف على أنواع الاضطرابات النفسية والسلوكية لدى الأبناء وأسبابها.