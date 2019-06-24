تبدأ نيابة حدائق القبة التحقيق في إصابة طالبة برأسها، بعد سقوط مروحة سقف عليها أثناء تأديتها امتحانات الثانوية العامة، السبت الماضي، في مدرسة فاطمة الزهراء.

وأمرت النيابة باستدعاء مدير المدرسة ومشرفي اللجنة، لسماع أقوالهم واستدعاء الطالبة المصابة لسماعها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة.

البداية بتلقي المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة على مدرسة فاطمة الزهراء، تفيد بسقوط مروحة سقف على طالبة وإصابتها.

بالانتقال لمقر اللجنة والفحص، تبين أنه أثناء أداء الطلاب للامتحانات سقطت مروحة سقف على طالبتين، ما أدى لإصابة طالبة منهما في رأسها، ونجاة الأخرى.

نقلت المصابة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأمر اللواء محمد منصور، مدير الأمن، بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.