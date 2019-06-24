توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى زيمبابوي؛ للمشاركة في القمة الاقتصادية للحياة البرية بمشاركة العديد من رؤساء الدول والخبراء الأفارقة والعالميين في مجال البيئة.

تأتي القمة بمبادرة من رئيس زيمبابوي بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وبرنامج البيئة للأمم المتحدة، وتناقش كيفية تحقيق مكاسب اقتصادية من الحياة البرية والموارد السياحية مع الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية بالإضافة إلى تحقيق التوازن؛ للوصول لأقصى الاستفادة لشعوب القارة السمراء، وتأتي مشاركة مصر في هذه القمة في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي ورئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي الـ14.