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المنتخب يتدرب على خطة هروب صلاح

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"التعليم": "طلاب أولى ثانوي شغلوا الواي فاي وامتحنوا جنب سور المدرسة"

"التعليم": "طلاب أولى ثانوي شغلوا الواي فاي وامتحنوا جنب سور المدرسة"

"التعليم": تجهيز مناهج الصف الثاني الثانوي على بنك المعرفة

"التعليم": تجهيز مناهج الصف الثاني الثانوي على بنك المعرفة

مصادر: صحفي طالب ميريام فارس بالاعتذار فقالت "يفهموا زي ما يفهموا"

مصادر: صحفي طالب ميريام فارس بالاعتذار فقالت "يفهموا زي ما يفهموا"

ضبط اثنين من أصحاب المخابز بالبحيرة لاستيلائهما على 28 طن دقيق مدعم

ضبط اثنين من أصحاب المخابز بالبحيرة لاستيلائهما على 28 طن دقيق مدعم

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"تحالف دعم الشرعية": أعمال الحوثيين تعرقل تنفيذ "اتفاق استوكهولم"

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