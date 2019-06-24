وصل مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، في زيارة لمصر يحضر خلالها مباراة بلاده في البطولة الأفريقية التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

كانت مصادر في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ذكرت لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنَّ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، سيتواجد في القاهرة الإثنين، لحضور مباراة منتخب بلاده لكرة القدم ضد نظيره المالي ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

ويشارك المنتخب الموريتاني، للمرة الأولى، في النهائيات الأفريقية ويلعب في مدينة السويس ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب تونس ومالي وإنجولا.