6 من العلماء حلصوا على جوائز الدولة التقديرية والتفوق في مجال العلوم الاجتماعية لعام 2018، حيث حصل 3 منهم على جائزة الدولة التقديرية وهم الدكتور سعيد توفيق، والدكتورة سميحة القليوبي، والدكتور محمد أحمد غنيم، وحصل 3 آخرين على جوائز التفوق في المجال نفسه وهم الدكتور جمال شقرة، والدكتور عاطف منصور، والدكتورة هويدا سيد علي.

ووفقًا لما ورد لبعض منهم على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للثقافة ولسيرهم الذاتية المرفقة على موقع الجامعات الملتحقين بها، وحوارات إعلامية لهم. تنشر "الوطن" نبذات عن العلماء الستة في مجال العلوم الاجتماعية:

الحاصلون على جوائز الدولة التقديرية

- الدكتور سعيد توفيق:

أستاذ الفلسفة المعاصرة وعلم الجمال بآداب القاهرة، شغل منصب الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة من 12 فبراير 2012 إلى 23 يونيو 2014، وكان رئيسًا لقسم الفلسفة بجامعة القاهرة. أنشأ بمشاركة نخبة من كبار الأساتذة مشروع أول لائحة لمنح جوائز الدولة المصرية، حيث إن هذه الجوائز التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة لم تكن لها لائحة، وإنما تخضع لقانون عام، وحصل على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية عام 2006.

- الدكتور محمد أحمد عبدالرازق غنيم:

أستاذ الأنثروبولوجيا بقسم الاجتماع كلية الآداب جامعة المنصورة، رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، شغل منصب نقيب المهن الاجتماعية بالقليوبية. كان عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة لمدة 8 سنوات، وشغل منصب عميد كلية الآداب جامعة المنصورة لمدة 4 سنوات، وحصل على وسام وزارة الثقافة والتعليم العالي اللبنانية وحلقة الحوار الثقافي اللبناني عام 1999.

- الدكتورة سميحة القليوبي:

أستاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة، حصلت على دبلومات في القانون، ولها العديد من المؤلفات المعتمدة. تعتبر مرجعا يُدّرس من مؤلفاتها في العديد من الدول العربية، وعضوا في العديد من الهيئات والجمعيات منها أمينة اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في مجال التخصص على مستوى الجمهورية، عملت بالمحاماة، كما أنها أستاذ محاضر في العديد من الجامعات العربية والعالمية منها الكويت وفرنسا.

جائزة التفوق في العلوم الاجتماعية

- الدكتور جمال شقرة:

أستاذ تاريخ حديث ومعاصر بكلية التربية جامعة عين شمس، حاصل على دكتوراه في التاريخ الحديث كلية الآداب جامعة عين شمس سبتمبر 1993، وشغل منصب رئيس قسم التاريخ بكلية التربية جامعة عين شمس عام 2008، كما عمل مستشار تحرير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، وحدة دراسات الثورة المصرية، وهو عضو اللجنة العلمية التاريخية الدائمة للإشراف على المادة التاريخية بجميع المتاحف القومية.

له العديد من البحوث والمؤلفات المنشورة، وحصل على جائزة التميز من وزارة التعليم العالي عام 2006، وكان مستشار رئيس جامعة عين شمس للشؤون السياسية والاستراتيجية، ومستشار مادة التاريخ بمركز تطوير المناهج، وكان عضو لجنة تحكيم جائزة الدولة التشجيعية 2009 ـ 2010، كما كان مقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة 2017.

- الدكتور عاطف منصور محمد رمضان:

أستاذ المسكوكات والآثار الإسلامية، كان العميد السابق لكلية الآثار جامعة الفيوم، كان خبيرا زائرا بمركز المسكوكات الإسلامة FINT بجامعة توپنجن بألمانيا، ويشغل منصب مدير مركز المسكوكات الإسلامية - مصر INCE منذ عام 2016.

حصل على جائزة التفوق العلمي من اتحاد الأثريين العرب لعام 2012 في المغرب، وشهادة تقدير من المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة "إليكسو" 2016، وشهادة تقدير من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسسكو" 2016، وتكريم ودرع جامعة الدول العربية عامي 2016 و2017.

- الدكتورة هويدا سيد علي:

أستاذة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون السابق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعميد المعهد العالي للإعلام، ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون السابق بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون السابق بالأكاديميّة الدوليّة لعلوم الإعلام، ورئيس مركز التدريب والتوثيق الإعلامي السابق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وهي الآن عميدة المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديميّة الشروق.