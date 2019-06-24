وقع اختيار إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي على المخرجة الأرجنتينية لوكريسيا مارتل لرئاسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بالدورة الـ 76 من المهرجان، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 28 أغسطس وحتى 7 سبتمبر، وحتى الآن لم يجري الكشف عن أعضاء لجنة التحكيم، وذلك وفقا لخبر نشره موقع مجلة "فارايتي".

وأشاد ألبرتو باربيرا، رئيس مهرجان فينيسيا، في بيان صحفي، بالمخرجة لوكريسيا مارتل باعتبارها "المخرجة الأكثر أهمية في أمريكا اللاتينية"، على حد تعبيره، متابعا: "هي واحدة من المخرجين الكبار في جميع أنحاء العالم، واستطاعت تحقيق ذلك من خلال أربعة أفلام روائية فقط، ومجموعة من الأفلام القصيرة في أقل من 20 عاما".

ومن جانبها، قالت "مارتل"، إنه لشرف ومسؤولية، يسرني أن أكون جزءا من هذا الاحتفال بالسينما، ورغبة الإنسانية الكبيرة في فهم نفسه.