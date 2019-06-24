أعلنت المجموعة البافارية للسيارات مؤخرًا عن إطلاق طراز "BMW Z4" للمرة الأولى في السوق المحلية، في إطار خطة المجموعة البافارية للسيارات التوسعية داخل سوق السيارات المصرية التي تهدف إلى توفير مختلف طرازات الصانع البافاري "BMW" داخل مصر.

وتُعد سيارة BMW Z4 من أكثر السيارات المميزة التي أطلقتها BMW، ذلك لأنها واحدة من السيارات المكشوفة القليلة التي أنتجها الصانع البافاري بمقعدين فقط، وتتم عملية تجميع السيارة بمصانع شركة (ماجنا ستير) النمساوية التي تعد أحد أهم الشركات المصنعة والمصصمة للسيارات فى أوروبا.

بوصفها رمزاً للطابع الرياضي والرشاقة، لا تتوانى سيارة BMW الـZ4 عن الكشف عن جيناتها الرياضية على الطريق، وهي بفضل أحدث التقنيات، ومكونات منظومة الدفع ومنظومة الحركة المبتكرة، تحقق قيَم أداء مبهرة، وديناميكيات قيادة لا تليق إلا بها.

وتوفر المجموعة البافارية للسيارات سيارة BMW Z4 المكشوفة فى مصر بفئة واحدة وهي sDrive20i Roadster ، وتحمل هذه الفئة محرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، سعة 2000 سي سي بقوة 197 حصان و320 نيوتن متر من عزم الدوران، يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي رياضي مكون من 8 سرعات ينقل قوته للعجلات الخلفية للسيارة، إذ تأتي السيارة بخاصية الدفع الخلفي.

هيكل جذاب ومقصورة مفعمة بالتجهيزات يلازم الطابع الرياضي تصميم سيارة BMW Z4 Roadster ولذلك تقدمها المجموعة البافارية للسيارات للسوق المصري بباقة تجهيزات M Sport package التي تتسم بمظهر ديناميكي يظهر جلياً في تصميم الشبكة الأمامية للسيارة.

وتمتع السيارة بمقصورة مفعمة بالتجهيزات مثل مقاعد M Sport seats وعجلة القيادة الرياضية M leather steering wheel بالإضافة إلى عتب الابواب بعلامة M الرياضية، حليات داخلية للكونسول والأبواب من الألومنيوم Aluminum 'Mesheffect' وأيضا نظام الإضاءة الداخلية Ambient light المكون من 6 ألوان، يتكلل هذا التناسق التام لمفهوم التصميم السقف الأنيق والعناصر ذات اللون الأسود اللامع BMW individual high gloss shadow line.

وتحمل هذه الفئة أيضا مجموعة تعديلات من قسم M الرياضي التابع للشركة، والتي تضم نظام تعليق رياضي M Sport suspension وتعديلات في الشكل لرفع ديناميكية السيارة الهوائية M Aerodynamics package، وتستطيع السيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 6.6 ثاني فقط، وبسرعة قصوى 240 كم/ساعة، وتستهلك سيارة BMW Z4 Roadster sDrive20i 6.5 لتر لكل 100 كلم.

كما تأتي السيارة بمجموعة من التجهيزات الأخرى مثل المصابيح الأمامية ذات الاضاءة التفاعلية وخاصية إضاءة المنعطفات Adaptive LED headlights أما عن نظام الترفيه والمعلومات BMW live cockpit professional فإنه يتكون من شاشتين قياس 10.25 بوصة أحدهما للعدادات والأخرى وسطية لعرض نظام الملاحة وأنظمة الترفيه، ويقترن هذا النظام بنظام صوتي بقوة 408W مكون من 12 سماعة Harman Kardon surround sound system بالإضافة لنظام اقتران الهواتف الذكية Apple CarPlay®.

أنظمة المساعدة الذكية في سيارة BMW Z4 Roadster

تمتع سيارة BMW Z4 Roadster بعدد كبير من أنظمة المساعدة الذكية، وتأتي بنظام المساعدة على صف السيارة Parking Assistant والمساعد الصوتي الشخصي BMW Intelligent Personal Assistant.

تعزز هذه التقنيات المبتكرة من مستويات الراحة والسلامة في أثناء القيادة، وأيضا يوفر نظام المساعدة في أثناء القيادة Driving Assistant العديد من التنبيهات على سبيل المثال وليس الحصر؛ نظام التنبيه في حالة الخروج من الحارة Lane Departure Warning ونظام منع الاصطدام الامامي Front collision warning with brake intervention ونظام التنبيه في حالة مرور سيارة اثناء الرجوع للخلف Crossing traffic warning rear، ويمكن طي أو فرد سقف سيارة BMW Z4 المتحرك المصنوع من القماش خلال 10 ثوان خلال قيادة السيارة بسرعة أقصاها 50 كم/ساعة، كما تبلغ مساحة الصندوق الخلفي للسيارة 281 لترا.