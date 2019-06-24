توقع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، برئاسة الكاتب الصحفى سعد سليم فى الحادية عشرة من صباح غد الثلاثاء عقد تسوية المديونية الخاصة بها لبنك مصر والبالغة مليارا وواحد وعشرين مليون جنيه.

وأكد سعد سليم رئيس مجلس ادارة دار التحرير، أنه جرى الاتفاق على التسوية مع بنك مصر، حيث ستقوم المؤسسة بدفع 220 مليون جنيه فقط من إجمالى المديونية.

وأضاف في بيان للمؤسسة، أن المبلغ الذى ستدفعه المؤسسة ينقسم إلى جزءين أحدهما 140 مليونا يجري سدادها عن طريق عقد ايجار للبنك لجزء من المبنى القديم للمؤسسة، بالإضافة إلى جراج فى شارع نجيب الريحانى، أما باقى المبلغ الـ 80 مليونا المتبقية فتم الاتفاق على سدادها على شكل إعلانات ومطبوعات وذلك دون أن تتكبد المؤسسة أي مبالغ أو دفعات أو فوائد.

وأوضح سليم، أنه بتوقيع عقد التسوية نستطيع أن نقول إننا رفعنا عن كاهل المؤسسة عبئا كبيرا يمثل 800 مليون جنيه أي مايعادل 50% من مديونياتها الأمر الذي سيساهم فى رفع المستوى الائتمانى، لها لتصبح قادرة على استثمار أصولها والإسهام فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة المصرية.

مديونية دار التحرير لبنك مصر وصلت إلى مليار وواحد عشرين مليون جنيه نتيجة تراكم فوائد قرض المؤسسة البالغ 182 مليون والذى حصلت عليه عام 1998 أي قبل 21 عاما.