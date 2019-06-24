"لافروف": 19 شركة روسية تتطلع للمشاركة في إنشاء المنطقة الصناعية بمصر

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن 19 شركة روسية تتطلع للمشاركة في إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وجاء تصريح لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في موسكو مع نظيره سامح شكري، وبحث الوزيران خلاله العلاقات الثنائية، والقضايا الدولية الساخنة.

ووقَّعت موسكو والقاهرة العام الماضي اتفاقية لإنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، شرقي بورسعيد، وذلك ضمن المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وستمتد المنطقة على مساحة 5.25 كيلومتر مربع وباستثمارات تبلغ 6.9 مليار دولار وستنفذ على ثلاث مراحل ولمدة 13 عاما.