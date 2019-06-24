قال كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، إنه "بالرغم من اعتراضنا على بعض مواد قانون التنظيمات النقابية إلا أننا نحترم القانون"، لافتا إلى أن مغادرة "بيتر وورك" لمصر أفقدها العديد من فرص العمل.

جاء ذلك، خلال الندوة التي نظمتها دار الخدمات النقابية والعمالية، ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية اليوم، ندوة لمناقشة حالة الحريات النقابية وأهم التحديات التي تواجه الحركة العمالية، بحضور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق، ورحمة رفعت، مسئول البرامج بدار الخدمات، والقيادي العمالي صلاح الأنصاري.

وأضاف عباس، أن 3 حكومات دعمت موقف مصر في مؤتمر العمل الدولي، وهي السودان و الجزائر والبرازيل، مشيرا الى أن وفد أصحاب الأعمال التقى مدير منظمة العمل الدولية لمطالبته بعودة عمل البيتر ورك إلى مصر مرة أخرى.

وأكد أنه لا يوجد وفد في العالم مشارك في مؤتمر العمل الدولي من أكبر دولة لأصغرها يصل عدده إلى ٤٥ عضوا.