فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 8 من قادة الحرس الثوري الإيراني، كما أنها ستضيف وزير خارجية إيران لقائمة العقوبات، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وأكدت القناة أن واشنطن تجمد مزيدا من الأصول الإيرانية بمليارات الدولارات.