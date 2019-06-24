استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، مجموعة من الأئمة والخطباء الوافدين المتدربين في الأزهر من عدة دول إسلامية.

وقال الإمام الأكبر إن الأئمة الذين تلقوا منهج الأزهر الشريف هم سفراء سلام له في مختلف أنحاء العالم، مشددًا على أنهم يجب أن يكونوا دعائم استقرار وتعايش في مجتمعاتهم، وأن يتصدوا لجميع الأفكار المتطرفة التي تهدد النسيج الاجتماعي.

واستمع شيخ الأزهر الشريف إلى آراء ومقترحات الأئمة في تطوير برنامج التدريب، وعبر الخطباء عن شكرهم الكبير للأزهر الشريف على رعايته لهم، مؤكدين حرصهم على نشر ما تلقوه في الأزهر من قيم الحوار والسلام المجتمعي عند عودتهم لبلدانهم.