عدد الوطن الصادر غدا الثلاثاء

تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الثلاثاء، الفراعنة مستعدون للقاء الكونغو

وفي العناوين تقرأ:

· المنتخب يختتم تدريباته وفرصة أخيرة لـ«السعيد».. و«صلاح» ينصح «تريزيجيه» باللعب في أوروبا والمحمدي يطالب حجازي بعدم العودة إلى الأهلي

· «رينارد» يعالج سلبيات المغرب بعد الفوز على نامبيا.. ويطالب اللاعبين بتطوير الأداء خلال المباريات المقبلة

· اليوم.. الكاميرون تتحد الأزمات في مواجهة خبرات «غينيا بيساو».. وغانا بقائمة من النجوم أمام بنين على استاد الإسماعيلية

وفي العدد تقرأ أيضًا: تنظيم خطير ضد أمن مصر

· الإخوان سوابق وجرائمهم تشمل حرق أقسام الشرطة لإشاعة الفوضى ونشر الخراب واستهداف الكنائس لضرب الوطن وتأجيج الطائفية