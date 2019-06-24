تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الثلاثاء، الفراعنة مستعدون للقاء الكونغو
وفي العناوين تقرأ:
· المنتخب يختتم تدريباته وفرصة أخيرة لـ«السعيد».. و«صلاح» ينصح «تريزيجيه» باللعب في أوروبا والمحمدي يطالب حجازي بعدم العودة إلى الأهلي
· «رينارد» يعالج سلبيات المغرب بعد الفوز على نامبيا.. ويطالب اللاعبين بتطوير الأداء خلال المباريات المقبلة
· اليوم.. الكاميرون تتحد الأزمات في مواجهة خبرات «غينيا بيساو».. وغانا بقائمة من النجوم أمام بنين على استاد الإسماعيلية
وفي العدد تقرأ أيضًا: تنظيم خطير ضد أمن مصر
· الإخوان سوابق وجرائمهم تشمل حرق أقسام الشرطة لإشاعة الفوضى ونشر الخراب واستهداف الكنائس لضرب الوطن وتأجيج الطائفية