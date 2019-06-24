مصر تقدم تعازيها في مقتل رئيس أركان إثيوبيا وعدد من المسؤولين

تتقدم جمهورية مصر العربية حكومةً وشعباً بتعازيها لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في وفاة رئيس الأركان الإثيوبي اللواء "ساييري ماكونين"، ورئيس حكومة إقليم الأمهرة وعدد من القيادات.

كما تعرب جمهورية مصر العربية عن تعازيها لأسر الضحايا، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأعلن التليفزيون الإثيوبي، مقتل رئيس أركان الجيش إثر إطلاق أحد الحراس النار عليه، خلال محاولة انقلابية في إقليم أمهرة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وقُتل رئيس حكومة ولاية أمهرة ومستشاره، الأحد، في أعقاب ما قالت السلطات إنه محاولة انقلاب شمالي إثيوبيا، وقال التليفزيون الرسمي إن رئيس حكومة أمهرة أمباتشو مكونن قتل هو ومستشاره.