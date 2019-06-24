خبير في الشأن الإيراني: بريطانيا ستساند واشنطن في أي حرب ضد إيران

استنكر محمد المذحجي، الخبير في الشأن الإيراني، التصعيد الإيراني في منطقة الخليج، وإسقاط طائرة أمريكية دون طيار، موضحًا أن بريطانيا أعلنت انخراطها في أي حرب غير مقصودة مع الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج، حيث إن بريطانيا تريد أن تكون لها علاقات مميزة مع واشنطن بشكل ملموس.

وأضاف "المذحجي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن وزير الخارجية البريطاني أصدر اليوم تصريحات مفادها أن بريطانيا سوف تّدعم أمريكا في أي حرب من الممكن أن تندلع في الخليج، بسبب سياسات إيران العدائية، بعد أن أيقنت لندن بأن طهران لا تُريد أن تتعامل معها.

وأشار الخبير في الشأن الإيراني، إلى أن هذه التصريحات خرجت من وزير الخارجية البريطاني بعد زيارة مساعد وزير الخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط لإيران، ولم يتم استقباله بشكل جيد، ما اعتبره وزير الخارجية البريطاني أنه إساءة دبلوماسية له.

وأوضح أن هناك تقاربا في وجهات النظر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والقيادة السياسية في لندن، وهو ما ظهر واضحًا خلال زيارة ترامب الأخيرة للندن، مؤكدًا أن إقدام ترامب على توجيه ضربات لإيران كان فخًا من بعض معارضيه، ولكنه ترامب فّضل الابتعاد عن هذا الفخ.

وتابع: "الموقف البريطاني يبرهن على شدة التصعيد في المنطقة، وتريد إيران من زاوية أخرى ألا تسمح لترامب أن يحدد مكان وزمان اللعبة التي يريد أن ينفذها ضدها".