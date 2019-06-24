شهد حفل تكريم دفعة الخريجين من أحد المدارس الدولية، للعام الحالي، والذي أقيم في أحد فنادق مدينة ٦ أكتوبر، تكريم عدد من نجوم دراما شهر رمضان 2019.

وكان من بين الحضور عدد من الفنانين، منهم أحمد السقا، مصطفى خاطر، عمر السعيد.

وقال الفنان مصطفى خاطر، نجم "مسرح مصر"، إنه يبحث في الفترة الحالية عن عمل سينمائي جيد، وذلك بسبب رغبته في العمل بالسينما خلال الأيام المقبلة.

وأضاف خاطر لـ"الوطن"، أن فرقة مسرح مصر تستعد لطرح موسم جديد في عيد الأضحى.

وقدم مصطفى خاطر خلال رمضان 2019، مسلسل "طلقة حظ"، الذي دارت أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.