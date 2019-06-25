محمد بن زايد يبحث مع بومبيو التطورات الإقليمية

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، الاثنين، في أبوظبي، مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الذي يزور الإمارات حاليًا ضمن جولة له في المنطقة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وبحث ولي عهد أبوظبي ووزير الخارجية الأمريكي علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب "سكاي نيوز".

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي حضره الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مجالات التعاون القائمة ومستوى التنسيق والعمل المشترك بينهما في مختلف الجوانب، وسبل تنميتها بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما تبادل ولي عهد أبوظبي ووزير الخارجية الأمريكي، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وخاصة التطورات الأخيرة التي تقوض أمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة البحرية الدولية، مؤكدين أهمية التعاون والعمل المشترك بين البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والتعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها، بحسب وام.