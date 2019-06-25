رفع عدد جمهور فريق "مشروع ليلى" اللبناني، علم المثليين "الرينبو" بألوان قوس قزح المميزة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم ضمن حفلات مهرجان موازين المغربي.

وكانت صدمة كبيرة فجَّرها رفع علم المثليين في إحدى الحفلات الفنية بالقاهرة قبل عامين، بعد أن رفع جمهور فريق "مشروع ليلى" اللبناني، في حفل أقيم بالتجمع الخامس، علم المثليين "الرينبو" بألوان قوس قزح المميزة، ألقت على إثره مباحث الآداب بالقاهرة، القبض على 6 شباب من بينهم من قام برفع العلم في حفل "مشروع ليلى"، بتهمة الترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة بالقول والكتابة.

ورفضت أصوات في الأوساط الفنية المغربية، مشاركة الفرقة اللبنانية في الحفل، خاصة أنهم ممنوعون من الغناء في مجموعة من الدولة العربية بينها مصر والأردن، الأمر الذي من المتوقع أن يُحدث أزمة في المغرب.