يحدث اليوم| الاجتماع الإقليمي حول الملكية الفكرية بالجامعة العربية

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الثلاثاء، 25 يونيو، في مصر على النحو التالي:

الاجتماع الإقليمي حول الملكية الفكرية بجامعة الدول العربية

تعقد أعمال الاجتماع الإقليمي حول الملكية الفكرية ومؤسسات الفكر، بمشاركة عدد من الخبراء في شتى مجالات الملكية الفكرية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ،في إطار التعاون المستمر بين جامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتنظمه إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية.

المركز القومي للبحوث ينظم ورشة عمل

ينظم المركز القومي للبحوث (NRC) ورشة عمل دور تكنولوجيا الغذاء في دعم رواد الأعمال في مجال الصناعات الغذائية من خلال رؤية مصر 2030" في تمام الساعة الرابعة عصرا .

مناقشة وتوقيع كتاب "شيزوفرينيا.. تناقضات في المجتمع المعاصر"

تستضيف مكتبة الكتبجية بالمعادي، في السابعة مساء الكاتب أحمد يوسف، لمناقشة وتوقيع كتابه "شيزوفرينيا.. تناقضات في المجتمع المعاصر".

ندوة لمناقشة كتاب "زمن القص"

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي، ندوة لمناقشة كتاب "زمن القص" للدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، في السادسة مساء بمقر المكتبة بالزمالك، تحت إشراف ياسر عثمان مدير المكتبة.

ملتقى الجمعية العلمية للإرشاد الزراعي

تنظم كلية الزراعة جامعة عين شمس، ملتقى الجمعية العلمية للإرشاد الزراعي، بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة في تمام الساعة العاشرة صباحا ،ويناقش الملتقى على مدار يومين التوسع الزراعي الأفقي في ظل محدودية الموارد المائية ومشروعات الزراعات المحمية ودورها في تحقيق الأمن الغذائية والمشروعات القومية لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ونقل ونشر التكنولوجيا الزراعية في إطار المشروعات الزراعية القومية.

ملتقى التوظيف بطور سيناء

تنطلق في العاشرة صباحا فعاليات ملتقى التوظيف بالعاصمة طور سيناء، الذي تقيمه مديرية القوى العاملة، وتستضيفه قاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام، ويأتي الملتقى وفقا لتوجيهات المحافظ اللواء، خالد فودة محافظ جنوب سيناء في توفير وظائف لشباب المحافظة.

مباريات كأس الأمم الأفريقية

القاهرة .. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي "الكاميرون وغينيا بيساو" وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، وتقام مباراة كرة القدم بين فريقي "غانا وبنين" وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء، في إطار مباريات الدور الأول من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية تنظم قافلة علاجية

تنظم مديرية الشئون الصحية بالدقهلية قافلة علاجية تتجه في التاسعة صباحا إلى قرية أوليله مركز ميت غمر وذلك لتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات للمواطنين مع صرف الأدوية اللازمة للمرضى .